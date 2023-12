PRIMAVERA 2, 13^ GIORNATA | VIRTUS ENTELLA-PERUGIA 2-3

Chiavari, sabato 23 novembre 2023 – ore 14:30 – stadio Comunale – 13^ giornata Campionato PRIMAVERA 2

VIRTUS ENTELLA: Mazzadi, Dolce, Lagomarsino, Piredda, Ghio, Bellotti, Hu Yiang (38’ st Tiana), Petitti (13‘ st Giacobbe), Perrone, Valera Suarez, Valori. A disp.: Torrielli, Di Maro, Busicchia, Casani, Garzella, Vian Seewald, Bitti, Mattioli, Fanciulli, Giacchina. All.: Massimo Melucci

PERUGIA: Yimga, Prisco (1’ st Ambrogi), Ciattaglia (29‘ st Cifuentes), Ebnoutalib I., Patrignani, Bussotti (20‘ st Giorgetti), Barberini, Rondolini, Lickunas, Ronchi, Agosti. A disp.: Romagnoli, Bernacci, Carbonini, Cottini, Panaro. All.: Giacomo Del Bene

ARBITRO: Lorenzo Maccarin di Arezzo (Toce-Piazzini)

RETI: 16’ pt Petitti (VE), 31’ pt Ebnoutalib I., 26’ st Lagomarsino (VE), 27’ st Ronchi, 45’ st Giorgetti

CHIAVARI – Vittoria importante e carica di significato ma soprattutto di grande carattere per il Perugia che dopo tre anni e mezzo cambia guida tecnica e si affida a mister Giacomo Del Bene, dopo la chiamata di Alessandro Formisano in prima squadra.

Il Perugia si presenta a Chiavari in emergenza tra squalifiche, infortuni e quattro orgogliose convocazioni in prima squadra ma nonostante l’Entella sia andata due volte in vantaggio i ragazzi di mister Del Bene riescono a riprendere e addirittura superare i liguri al 90’ con la rete di Giorgetti.

Dopo un primo quarto d’ora bloccato, l’Entella si porta avanti con Petitti che scambia con Perrone e approfitta di una respinta corta della difesa per ribattere in porta di sinistro da dentro l’area di rigore.

Alla mezz’ora forcing del Perugia che crea tre chiare occasioni da rete. Affondo dalla sinistra del classe 2007 Barberini, cross teso e deviazione di un difensore che termina di poco fuori in angolo. Sugli sviluppi, Ilias Ebnoutalib raccoglie sul secondo pallo e mette dentro ma la deviazione di Lickunas è fuori di un soffio. Un minuto dopo arriva il pari: punizione dalla destra Barberini, in mischia la palla arriva a Ilias Ebnoutalib che controlla di petto e con il destro allunga alle spalle di Mazzadi.

A inizio ripresa Perrone trova un buono spunto ma Yimga é bravo a respingere di piede. Risponde dopo poco Rondolini con un gran calcio dalla distanza deviato in angolo. Al 26’ una punizione dalla destra per i padroni di casa viene messa fuori ma Lagomarsino al volo la mette dove Yimga non può arrivare, 2-1 Entella. Il Perugia non ci sta e con grande orgoglio continua ad attaccare. Al 37’ Lickunas calcia al volo su palla messa dentro da sinistra dall’instancabile Barberini, il portiere respinge e Ronchi è il primo ad arrivare per il tap-in del 2-2. A pochi secondi dal 90’ apoteosi Grifo con il filtrante di Lickunas per il subentrato Giorgetti che vince un contrasto e insacca il 3-2 che regala tre punti all’esordio di Del Bene sulla panchina del Perugia.

Il Perugia si conferma stabilmente in zona play-off (25 punti, 4° posto) e tornerà in campo sabato 13 gennaio 2024 in casa contro il Pescara.