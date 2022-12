PRIMAVERA 2, 13^ GIORNATA | BENEVENTO-PERUGIA 2-0

Sabato 17 dicembre 2022 – ore 14:30 – Centro sportivo “Avellola” 13^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

BENEVENTO: Esposito, Panzarino, De Gennaro, Prisco (28′ st Carriola), Vottari, Veltri (36′ st Avolio), Rossi (19′ st Di Martino), Aronica (38′ st Szymanski), Malva, Altamura (28′ st Di Serio), Sanogo. A disp.: Bonagura, Marrone, Pengue, Valentino, Manzi, Palma. All.: Gennaro Scarlato.

PERUGIA: Ajradinoski, Viti (36′ st Diallo), Souare (19′ st Dalla Valle), Giunti, Baldi, Cicioni (13′ st Polizzi), Seghetti, Patrignani, Ebnoutalib (36′ st Ronchi), Mabille (19′ st Tsoy), Sulejmani. A disp.: Pietroluongo, Ascani, Prisco, Romagnoli. All.: Alessandro Formisano.

ARBITRO: Sig. Adolfo Baratta di Rossano (Pedone – Spataro)

RETI: 7′ st Rossi, 20′ st De Gennaro

NOTE: Ammoniti Mabille, Veltri, Vottari, Manzi.

BENEVENTO – Cade la Primavera del Grifo nella trasferta di Benevento, 2-0 il risultato finale.

Primo tempo ben giocato dal Perugia che non riesce però a trovare la via del gol. Nella ripresa blitz dei padroni di casa che passano in vantaggio con la rete di Rossi bravo a raccogliere per primo la respinta di Ajradinoski sulla conclusione di Altamura. Accusa il colpo il Perugia che in venti minuti subisce il raddoppio con la rete di De Gennaro.

Prova ad accorciare le distanze l’undici di Formisano ma il Benevento regge fino alla fine e ottiene i 3 punti. Si chiude con una sconfitta l’anno dei grifoncelli che avranno l’opportunità di rifarsi dal 14 gennaio 2023 nel match in casa contro la Virtus Entella.

In classifica, Perugia che rimane a quota 17 (10^ posto) mentre il Benevento sale a 24, a due punti di distanza dalla capolista Pisa.