PRIMAVERA 2, 12^ GIORNATA | PERUGIA-REGGINA 2-0

PERUGIA: Megyeri, Bolì, Menci, Grassi, Mussi (43’ st Elefante), Baldi, Pupo Posada (36’ st Del Prete), Fabri, Henin (1’ st Angelini – 43’ st Cicioni)), Capogna (10’ st Lo Giudice), Seghetti. A disp.: Zizzania, Paladino, Biondelli, Maisto. All.: Formisano

REGGINA: Ammirati, Foti, Musumeci, Passarelli (24’ st Serra), Vigliani (10’ st Basie), Bongani, Garau (24’ st Malara), Spitale, Pagni, Carlucci (35’ st Russo), Rao (35’ st Costantino). A disp.: Sciammarella, Romeo. All.: Ferraro

ARBITRO: sig. Domenico Leone di Barletta (Severino – Monaco)

RETI: 7’ pt Mussi, 42’ pt Boli

NOTE: ammoniti Capogna, Carlucci, Rao e Musumeci. Espulso Seghetti al 9’ st.

CASTIGLIONE DEL LAGO – Torna in campo dopo lo stop di Pisa (causa maltempo) la Primavera di mister Formisano, eccezionalmente al Piola di Sanfatucchio di Castiglione del Lago. Non tremano le gambe a un ambizioso Grifo ormai solido nella zona alta della classifica contro la Reggina fanalino di coda.

Parte forte l’undici biancorosso, oggi in campo con la terza divisa blu, che passa dopo pochi minuti con la rete di Mussi che insacca sotto l’incrocio dagli sviluppi di calcio d’angolo. Al 22’ azione personale di Capogna e palla che colpisce la traversa. Tiene il pallino del gioco il Perugia che controlla e affonda prima dell’intervallo ancora su calcio d’angolo questa volta di testa con Bolì. Sembra in discesa il match per gli uomini di Formisano che però perdono Seghetti a inizio ripresa per un’espulsione per fallo di reazione. Partita che scorre fluida fino al novantesimo e al triplice fischio dell’arbitro. Tre punti importanti in vista del derby di sabato prossimo contro la Ternana.

In classifica, Perugia che sale a quota 19 (con una gara da recuperare e riposo già effettuato) dietro il Frosinone a 20 e il Benevento a 21.

PROSSIMO TURNO: sabato 18 dicembre, Ternana-Perugia