PRIMAVERA 2, 12^ GIORNATA | PERUGIA-CROTONE 5-0 – HIGHLIGHTS

Sabato 10 dicembre 2022 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 12^ giornata CAMPIONATO PRIMAVERA 2

PERUGIA: Ajradinoski, Viti (1′ st Komuda), Polizzi, Giunti (31′ st Prisco), Baldi, Cicioni, Seghetti (41′ pt Dalla Valle), Patrignani, Ebnoutalib, Tsoy (18′ st Ronchi), Sulejmani (18′ st Romagnoli). A disp.: Pietroluongo, Torri, Diallo, Ascani, Buzzi, De Marco, Manneh. All.: Alessandro Formisano

CROTONE: Lucano, Filosa, De Paola (1′ st Lupinacci), Nisticò (8′ st , D’Amora), Abbruzzese (1′ st Abbenante), Cantisani, Rossi, Chiarella, Elia (27′ pt Tarantino), Spunticcia. A disp.: Foresta, Russo, Sibilla, Vulcano, Luciano. All.: Francesco Lomonaco.

ARBITRO: Sig. Fabrizio Pacella di Roma 2 (Voytuk – Singh)

RETI: 13′ pt Ebnoutalib, 22′ pt Sulejmani, 26′ (rig.), 29′ e 31′ pt Seghetti

NOTE: ammoniti Nisticò, Seghetti, Abbruzzese, Rossi



PERUGIA – Bella vittoria per il Perugia Primavera contro i pari età del Crotone. 5-0 il risultato finale con la gara mai in discussione. Cinque reti in mezz’ora che permettono ai ragazzi di mister Formisano di tornare alla vittoria e di riportarsi a 3 punti dalla zona play-off. Mattatore del match Alessandro Seghetti che porta a casa il pallone in virtù della tripletta realizzata.

Ad aprire le marcature però è Younes Ebnoutalib, alla prima firma in maglia biancorossa, servito ottimamente da Tsoy. Dopo venti minuti raddoppia il Grifo con la rete del classe 2006 Flavio Sulejmani che incrocia il destro all’angolino. Sale poi in cattedra Seghetti che, dicevamo, in cinque minuti realizza la tripletta personale che porta l’attaccante marchigiano a quota 8 reti in altrettante gare di campionato.

Ripresa condizionata dal risultato già acquisito, dal meteo avverso e dalle classiche girandole di cambi.

Prossimo impegno per la Primavera biancorossa sabato 17 dicembre in casa del Benevento che occupa la seconda posizione.