PRIMAVERA 2, 11^ GIORNATA | SPEZIA-PERUGIA 2-0

La Spezia, sabato 3 dicembre 2022 – ore 14:30 – Training center “Ferdeghini” – 11^ giornata CAMPIONATO PRIMAVERA 2



SPEZIA: Plaia (1′ st Mascardi), Scieuzo (39′ st Rainieri), Piccioli, Loffredo, Giorgeschi, Garzia, Pedicillo (33′ st Caddeo), Leoncini (18′ st Salerno), Lari, Candelari, Di Giorgio (39′ st Delorie). A disp.: Manfrone, Brisciani, Beccarelli, Bracco, Adorni, Sardi. All.: Giuseppe Vecchio

PERUGIA: Ajradinoski, Viti (29′ st Cicioni), Dalla Valle, Patrignani, Komuda (38′ st Prisco), Baldi, Manneh (18′ st Tsoy), Giunti (38′ st Buzzi), Seghetti, Sulejmani, Polizzi (29′ st Ronchi). A disp.: Moro, Ascani, Diallo, Romagnoli, Mabille. All.: Valerio Pignataro.

ARBITRO: Sig. Gioele Iacobellis di Pisa (Montanelli – Nicosia)

RETI: 40′ pt Di Giorgio, 45′ st Candelari

NOTE: Giorgeschi, Giunti, Candelari, Manneh

LA SPEZIA – Una rete per tempo piega la Primavera biancorossa di mister Formisano (squalificato, in panchina per l’occasione il vice Pignataro) e spinge il Perugia in una situazione di classifica scomoda. Partita molto equilibrata, con un buon Perugia nel primo periodo che spreca in un paio di occasioni la possibilità di passare in vantaggio grazie agli interventi di un ottimo Plaia su Seghetti. Con il passare dei minuti viene fuori lo Spezia che guadagna campo finché a cinque minuti dall’intervallo Di Giorgio si libera di Viti e sigla il vantaggio.

Nella ripresa si spinge avanti il Grifo che va più volte vicino al pari ma nel finale sbilanciato in avanti per tentare il tutto per tutto subisce il raddoppio di Candelari in contropiede che condanna i biancorossi alla seconda sconfitta consecutiva.

Prossimo turno: Perugia-Crotone, sabato 10 dicembre