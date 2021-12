PRIMAVERA, RECUPERO 12^ GIORNATA | PISA-PERUGIA 3-1

PISA: Luci, Biagini, Ceccanti (34′ st Mendes), Sebastiano, Fischer, Lepri, Pecchia (34′ st Felleca), Hanxhari, Panattoni, Andreano (19′ st Stigliano), Innocenti (17′ st Signorini). A disp. Colucci, Nannetti, Coulibaly, Sabia, Matteoli. All. Masi

PERUGIA: Megyeri, Boli (19′ st Henin), Elefante, Parolisi (39′ st Paladino), Mussi, Cicioni, Angelini (1′ st Grassi), Fabri, Sulejmani (19′ st Bevilacqua), Morina, Pupo Posada. A disp. Moro, Del Prete, Giunti, Nvendo, Capogna. All. Formisano

RETI: 14′ pt Panattoni, 34′ pt Pupo Posada (P), 8′ st Lepri, 38′ st Matteoli

NOTE: ammoniti Innocenti, Hanxhari, Pupo Posada, Angelini, Boli, Cicioni, Bevilacqua, Elefante

PISA – Seconda sconfitta consecutiva per il Perugia Primavera che dopo dopo il derby, nel recupero di campionato contro il Pisa giocatosi eccezionalmente sul campo di San Cataldo, esce sconfitto 3-1. Periodo non positivo per i ragazzi biancorossi oggi orfani di Baldi, Seghetti e Menci.

Nei primi minuti sono i nerazzurri a creare occasioni e in una di queste è Megyeri a respingere il tiro. Al 17′ il Pisa passa in vantaggio con Panattoni che su assist di Hanxhari insacca al volo. Al 23′ reagisce il Perugia che mette apprensione alla retroguardia nerazzurra e al 34′ arriva il pareggio di Pupo Posada che raccoglie una respinta di Luci sugli sviluppi di un corner e ribadisce in gol.

Nella ripresa è Luci a negare il gol a Sulejmani, prima del vantaggio dei locali. Triangolazione tra Biagini e Panattoni con Lepri che finalizza con una botta di collo pieno. Ci prova Bevilacqua con un tiro dalla distanza ma la conclusione termina alta. Poco prima della fine, al 39′ st, assist di Panattoni per Matteoli che batte il portiere avversario da distanza ravvicinata. È il sigillo sulla gara.

In classifica, il Perugia chiude il girone di andata a quota 19 agganciato proprio dal Pisa in sesta posizione.

PROSSIMO TURNO: Lazio-Perugia, sabato 15 gennaio