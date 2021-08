PORDENONE-PERUGIA | INFO BIGLIETTI

ll Pordenone Calcio comunica le modalità di prevendita dei biglietti per Pordenone-Perugia , incontro della prima giornata della Serie BKT 2021/22 in programma sabato 21 agosto alle ore 18:00 allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro .

GREEN PASS

L’accesso sarà consentito ESCLUSIVAMENTE ai possessori di GREEN PASS o di un certificato del tampone con esito negativo eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario di inizio della gara. Chi non ne sarà in possesso NON potrà entrare allo stadio anche presentando il biglietto, che – nel caso – non potrà essere rimborsato. Gli steward al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del GREEN PASS attraverso l’app “Verifica C19”. I tifosi dovranno munirsi di mascherina da utilizzare negli spazi chiusi e – in caso di assembramento – negli spazi all’aperto.

RIVENDITE

Sarà possibile acquistare i tagliandi online su sport.ticketone.it e nelle rivendite Bar Libertà e Musicatelli di Pordenone, Sostero Blue Office di Lignano Sabbiadoro, Angolo della Musica di Udine. Eventuali ulteriori rivendite saranno comunicate successivamente.

Per info e supporto scrivere a biglietteria@pordenonecalcio.com.

DETTAGLIO PREZZI VENDITA LIBERA (NON ABBONATI 2019/20)

Dalle ore 17:30 di martedì 17 agosto sarà poi avviata la vendita libera dei biglietti per Pordenone-Perugia. I prezzi:

TRIBUNA VIP: intero 60 euro, ridotto over 65 40 euro, ridotto Under 16 30 euro.

TRIBUNA CENTRALE: intero 30 euro, ridotto over 65 25 euro, ridotto Under 16 10 euro.

DISTINTI: intero 16 euro, ridotto over 65 12 euro, ridotto Under 16 8 euro.

CURVA: intero 12 euro, ridotto over 65 10 euro, ridotto Under 16 6 euro.

Attenzione: i nati e i residenti nella regione Umbria potranno acquistare biglietti esclusivamente nel settore ospiti.

DISABILI

Il prezzo riservato ai tifosi diversamente abili (100%) è di 4 euro (10 euro per l’accompagnatore, se previsto). L’acquisto dei tagliandi potrà avvenire esclusivamente nelle rivendite oppure contattando l’indirizzo biglietteria@pordenonecalcio.com.

SETTORE OSPITI

Per quanto riguarda il Settore Ospiti la prevendita aprirà martedì 17 agosto alle ore 17:30 e si concluderà venerdì 20 agosto alle ore 19:00.

I prezzi: intero 16 euro, ridotto over 65 12 euro, Under 16 8 euro.