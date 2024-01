PONTEDERA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 23^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà il Pontedera di mister Massimiliano Canzi, gara in programma sabato 27 gennaio allo stadio “Mannucci”. Calcio d’inizio alle ore 18:30 con diretta su Sky e Now TV.

Sarà il signor Luca Cherchi di Carbonia a dirigere la gara. A coadiuvato gli assistenti Mario Pinna di Oristano e Emanuele Renzullo di Torre del Greco. Quarto ufficiale sarà Stefano Calzolari di Albenga.

Mai pareggio in Toscana nei 3 confronti ufficiali tra Pontedera e Perugia nei professionisti: 2 successi granata (ultimo 3-1 nella C 1950/51) ed 1 vittoria umbra (1-0 nella I Divisione 2013/14, rete decisiva di Eusepi, allenatori Paolo Indiani – oggi all’Arezzo – per i padroni di casa ed Andrea Camplone per i biancorossi ospiti).

I primati granata nel girone B alla 22° giornata: senza rigori calciati ancora (come la Spal), una sola espulsione subita (come Entella, Sestri Levante e Pescara), squadra che va meglio fuori casa che al “Mannucci” (come Entella e Pescara), avendo raccolto finora 18 punti fuori casa e 17 tra le mura amiche, regina delle autoreti in favore (2 ricevute, come Carrarese ed Entella).

I primati umbri dopo 22 turni del girone B: nessun espulso in favore (come la Lucchese).

Perugia una delle 20 compagini della serie C 2023/24 con, alle spalle, almeno una stagione in serie A (non considerando le formazioni B di Atalanta e Juventus). Per i biancorossi umbri 13 volte (ultima nel 2003/04), con la storica cavalcata del 1978/79 – allenatore Ilario Castagner – quando finirono secondi alle spalle del Milan, non perdendo mai una partita su 30 giocate, 11 successi e 19 pareggi il bilancio quell’anno del Grifone.

I migliori marcatori del Pontedera sono Giovanni Catanese con 6 reti e Giacomo Benedetti con 5 mentre per il Perugia i migliori marcatori sono Alessandro Seghetti e Yeferson Paz entrambi con 5 reti ciascuno.