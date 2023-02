PISA-PERUGIA 2-1 | HIGHLIGHTS

Pisa, venerdì 24 febbraio 2023 – ore 20:30 – stadio “Arena Garibaldi Romeo Anconetani” – 26^ giornata Campionato Lega Serie BKT

PISA: 1 Andrade, 6 Hermannsson 8 Marin, 9 Gliozzi (36′ st 26 Masucci), 15 Toure’, 16 Nagy (36′ st 30 De Vitis), 19 Esteves (25′ st 17 Sibilli), 20 Beruatto, 32 Moreo (42′ pt 4 Caracciolo), 80 Morutan (25′ st 33 Calabresi), 93 Barba. A disp: 22 Liveri (GK), 10 Torregrossa, 18 Mastinu, 21 Zuelli, 25 Gargiulo, 27 Tramoni, 77 Tramoni. All.: Luca D’Angelo

PERUGIA: 1 Gori, 13 Luperini, 15 Dell’Orco (14′ pt 21 Curado), 16 Bartolomei (12′ st 10 Matos), 17 Paz, 18 Di Carmine, 24 Casasola, 25 Santoro (39′ st 6 Vulikic), 28 Kouan (12′ st 82 Capezzi), 90 Struna (39′ st 4 Iannoni), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 7 Vulic, 19 Onishchenko, 21 Curado, 49 Baldi, 78 Seghetti, 92 Sulejmani. All.: Fabrizio Castori

ARBITRO: Alberto Santoro di Messina (Alessio Saccenti di Modena e Alex Cavallina di Parma) IV° ufficiale: Ettore Longo di Cuneo.

VAR: Davide Ghersini di Genoa AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.

RETI: 39′ pt (rig.) Casasola, 6′ st Morutan, 13′ st Marin

NOTE: serata mite. Presenti 7517 spettatori di cui 458 ospiti. Osservato un minuto di silenzio in ricordo di Ilario Castagner. Espulso al 30′ pt Hermannsson per chiara occasione da gol, al 31′ st Paz per fallo di reazione. Ammoniti D’Angelo (all. Pisa), Marin, Casasola, Beruatto, Kouan, Tourè, Curado