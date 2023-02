PISA-PERUGIA | INFO TIFOSERIA BIANCOROSSA

Perugia, 23 febbraio 2023 – AC Perugia Calcio, su indicazione del Gos, invita la tifoseria biancorossa a parcheggiare ESCLUSIVAMENTE al parcheggio RETRO IKEA, presso il quale troveranno personale delle forze dell’ordine e navette gratuite che effettueranno il transfert allo stadio in sicurezza percorrendo percorsi preferenziali evitando i disagi interessanti la viabilità intorno allo stadio.

Per raggiungere il parcheggio di cui sopra l’uscita autostradale è Pisa Centro, valida per l’A12 Genova-Livorno, proseguire sulla Strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI uscita Darsena Pisana – Via Gargalone – S.S. Aurelia – parcheggio Via Teresa Mattei, lato RETRO IKEA.

Per chi giunge da Firenze a Calenzano prendere l’autostrada A11 direzione Pisa Nord, immettersi sulla A12 direzione Livorno e uscire a Pisa Centro, da lì seguire le indicazioni di cui sopra.

Si sconsiglia vivamente di raggiungere Pisa da Firenze tramite la strada di grande comunicazione SGC FIPILI, visto i molti cantieri stradali esistenti.

Chi dovesse comunque percorrere la SGC FIPILI, l’uscita è Darsena Pisana e da lì seguire le indicazioni di cui sopra.