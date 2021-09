Peverini: “Intenso lavoro in un clima sereno, così ci approcciamo alla prima partita”

dir="auto">Perugia, 1 settembre 2021 – Il Dipartimento Calcio Femminile della LND ha ufficializzato il calendario gare della fase eliminatoria di Coppa Italia a seguito del sorteggio effettuato per stabilire le formazioni che giocheranno in casa la prima giornata.

Le quarantotto formazioni di Serie C, suddivise in sedici gironi, si affronteranno il 12, 19 e 26 settembre. Nel caso dei triangolari (gruppi 1, 7, 10, 15) riposerà alla seconda giornata la formazione che avrà vinto o, in caso di pareggio, che avrà giocato in trasferta. Il Perugia è stato inserito nel girone 7 con Ternana e Res Women. Si inizia in casa il 12 settembre contro la Ternana.

“La squadra sta lavorando molto bene – riferisce il tecnico Vania Peverini– e si sta creando progressivamente un gruppo compatto. Nel suo complesso è una rosa abbastanza nuova, per cui servirà del tempo per trovare il giusto equilibrio ma stiamo già muovendo i primi passi in questo senso grazie ad un intenso e serio lavoro.

Un clima sereno ci sta accompagnando proprio nella ricerca di questa armonia anche in campo e sicuramente affiancata all’impegno serio e costante ci sta portando verso la situazione corretta. Affronteremo la prima gara di coppa con questo spirito, alla ricerca di quei fattori che saranno poi fondamentali durante il campionato”.