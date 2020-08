Pescara-Perugia, i precedenti

Sono 24 in totale i precedenti giocati in Abruzzo: 7 vittorie Pescara, 5 vittorie Perugia, 12 pareggi

Il primo incontro risale alla stagione 1932/1933 nel campionato di 1ª Divisione. Il secondo match corrisponde anche con la prima sfida in Serie B nella stagione 1946/1947 ma il Grifo perde per 3-0. La prima vittoria dei biancorossi avviene nel Girone C di Serie C per 0-1 durante la stagione sportiva 1949/1950 grazie al gol di Zucchini nella ripresa.

Nella stagione 1977/1978 le due formazioni si trovano l’una di fronte all’altra nel campionato di Serie A. Il 22 gennaio del 1978 il match della massima Serie finisce 1-1. A sbloccare la partita sono i padroni di casa con Bruno Nobili al 31’ ma al 61’ Mauro Amenta sigla la rete del definitivo pareggio. All’Adriatico di Pescara, il primo settembre 2004, è andato in scena anche un incontro di Coppa Italia. Ad andare in vantaggio il Perugia con Giuseppe Mascara al 47’, mentre per il Pescara a segno Luca Paponetti al 76’. La partita termina in pareggio.

La penultima sfida è stata giocata lo scorso anno ed ha visto ancora un pareggio per 1-1. A segno Ledian Memushaj al 29’ e Luca Vido al 71’ su assist di Marcello Falzerano.

L’ultima sfida risale allo scorso 10 luglio e la partita termina in pareggio 2-2.