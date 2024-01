PESCARA-PERUGIA | INFO BIGLIETTI

AC Perugia Calcio informa che sono già in vendita i biglietti per la gara Pescara-Perugia, in programma lunedì 15 gennaio ore 20:30 presso stadio “Adriatico”.

CAPIENZA SETTORE OSPITI: 741

COSTO: € 10,00, oltre diritti prevendita.

CIRCUITO DI VENDITA: VIVATICKET.COM e punti vendita tutta Italia Vivaticket – https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv

LIMITAZIONI:

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Perugia esclusivamente per il “settore ospiti” e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “A.C. Perugia” ( Grifo Card )

( ) CHIUSURA VENDITE: DOMENICA, 14 gennaio 2024 ore 1 9

COME RAGGIUNGERE LO STADIO E SETTORE OSPITI:

A seguito della chiusura della galleria “San Silvestro”, si consiglia: Autostrada A14, uscita Pescara Ovest/Chieti. Prendere la seconda strada a destra e imboccare il raccordo Autostradale Pescara-Chieti E80. Quindi dopo 6 km prendere la SS16/E80 in direzione FRANCAVILLA-FOGGIA. Seguire la segnaletica (Stadio – un pallone) in direzione stadio.

Si raccomanda inoltre, di recarsi al varco di prefiltraggio ed ai tornelli con il biglietto cartaceo (ancorché acquistato on-line e/o in formato digitale. In tal caso provvedere alla stampa anche su foglio A4) al fine di agevolare le operazioni di controllo e ingresso ai tornelli.