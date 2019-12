Perugia-Venezia, i precedenti

Il primo match fra Perugia e Venezia al Renato Curi risale al lontano gennaio del 1934 ed il risultato fu favorevole ai Grifoni: 4-2. La stagione successiva vinsero ancora i biancorossi 2-0. Più di trent’anni dopo, nel giugno 1968, le due squadre tornarono a scontrarsi in terra umbra: vinsero ancora i Grifoni per una rete a zero. Passarono più di vent’anni prima del Perugia-Venezia successivo: era il 9 aprile 1995 e finì 2-0, reti al 14′ Pagano, al 47′ Cornacchini. Il 26 maggio 1996 i biancorossi vinsero grazie ad una rete al novantesimo realizzata da un giocatore destinato poi alla carriera da allenatore: Massimiliano Allegri. La prima partita fra gli umbri e i veneti in Serie A andò in scena il 18 ottobre 1998, vinse il Perugia grazie al goal di Renato Olive allo scadere del primo tempo. Nel campionato di Serie B del 22 febbraio del 1998 ancora un confronto tra le due formazioni con la vittoria finale dei Grifoni per 2-0; reti di Rutzittu e il cobra Tovalieri. I biancorossi vinsero anche le altre due partite valide per la massima serie giocate contro il Venezia: la prima il 23 ottobre 1999 quando Nicola Amoruso rispose con una doppietta alla rete iniziale di Filippo Maniero, la seconda il 9 dicembre 2001 grazie alle reti di Vryzas e di Rezaei che firmarono il definitivo 2-0 umbro. Il 29 novembre 2004 le due squadre tornarono a scontrarsi in Serie B ma la gara terminò a reti inviolate. Due stagioni fa Cristian Buonaiuto pareggiò all’ottantacinquesimo minuto il vantaggio veneziano realizzato da Marco Modolo mentre nell’ottobre 2018 Federico Melchiorri con il gol del definitivo 1-0 regalò la vittoria ai tifosi del Grifo.