PERUGIA-VENEZIA | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella 18^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Venezia di mister Paolo Vanoli nel posticipo di lunedì 19 dicembre allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 20:30.

A dirigere l’incontro sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini. A coadiuvarlo gli assistenti Stefano Liberti di Pisa e Federico Fontani di Siena. Quarto ufficiale sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Federico Dionisi di L’Aquila.

Sono 20 i precedenti tra Perugia e Venezia in Serie B, bilancio in favore degli umbri grazie ai 10 successi rispetto alle sette sconfitte, di cui due arrivate nelle ultime due sfide; completano il quadro tre pareggi.

Il Venezia ha vinto le ultime due partite di Serie B contro il Perugia, lo stesso numero di successi ottenuto nelle precedenti nove sfide contro questi avversari (2N, 5P).

Dopo aver ottenuto solo due punti nelle prime nove trasferte di Serie B contro il Perugia (2N, 7P), il Venezia ha vinto la più recente: 1-0 con gol di Montalto il 29 dicembre 2019.

Dopo aver mantenuto la porta inviolata per tre gare di fila in Serie B, il Perugia ha concesso tre reti nella più recente, contro il Cagliari; il Grifone non subisce almeno tre gol per due partite consecutive nella competizione dall’ottobre 2017 (tre in quel caso).

Il Perugia ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite casalinghe di Serie B e non arriva a tre clean sheet interne di fila da una serie di cinque tra febbraio e marzo 2018.

Il Venezia è imbattuto nelle ultime quattro partite di Serie B, in cui ha ottenuto tre vittorie e un pareggio; è lo stesso numero di successi conquistato nelle precedenti 18 gare nella competizione (6N, 9P).

Dall’arrivo di Paolo Vanoli il Venezia ha ottenuto una vittoria e un pareggio in due trasferte; l’ultimo allenatore della squadra a rimanere imbattuto nelle prime tre gare esterne in questa competizione è stato Alessio Dionisi nel 2019 (2V, 1N).

Tutti gli ultimi sei gol del Perugia in Serie B sono stati segnati da giocatori diversi; tuttavia, sono solo sette i marcatori del Grifone, più solamente di Cittadella (cinque) e Palermo (sei) in questo campionato.

Dopo aver realizzato tre gol in due partite, Federico Melchiorri è rimasto a secco nelle ultime sette gare di Serie B; nel periodo, dal 30 ottobre in avanti, non ha segnato con le sue sette conclusioni tentate, che, secondo il modello degli Expected Goals, avrebbero dovuto produrre almeno una rete. Inoltre con il Perugia è a sole due reti dall’eguagliare lo score realizzativo dello scorso campionato (cinque gol in 27 presenze).

Per la prima volta in Serie B Domen Crnigoj ha segnato in due partite di fila, realizzando lo stesso numero di reti (due) collezionate nelle precedenti 16 gare nella competizione.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.