PERUGIA-TORRES | MERCOLEDì 11 AL VIA LA VENDITA TAGLIANDI

Perugia, 10 ottobre 2023 – A.C. Perugia Calcio comunica che da mercoledì 11 ottobre settembre ore 16 inizierà la vendita, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Torres, in programma domenica 15 ottobre ore 14 presso lo stadio “Curi”.

In ottemperanza al comunicato n. 29/DIV del 26 settembre che dispone la chiusura del settore “Curva Nord” la società AC Perugia Calcio comunica che gli abbonati in tale settore per questa partita non potranno accedere allo stadio e non potranno neanche acquistare il singolo biglietto dato che nell’abbonamento sono state già “caricate” tutte le gare casalinghe.

Pertanto, in via straordinaria,, la società comunica i nuovi prezzi applicati agli altri due settori solo per questa partita:

POLTRONCINA: 29 euro (intero) – 24 euro (ridotto) (+ 1 euro di prevendita)

TRIBUNA LATERALE: 19 euro (intero) – 14 euro (ridotto) (+ 1 euro di prevendita)

ORARI BIGLIETTERIA (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria):

venerdì 13 e sabato 14 ottobre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19

domenica 15 ottobre (giorno gara) dalle 10 alle 12 (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie)

SETTORE OSPITI: curva sud e settori ordinari. La vendita terminerà sabato 14 ottobre ore 19. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita).