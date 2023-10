PERUGIA-TORRES | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 8^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà la Torres di mister Alfonso Greco gara in programma domenica 15 ottobre allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 14.

Sarà il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere la gara. A coadiuvarla gli assistenti Giovanni Dell’Orco di Policoro e Andrea Zezza di Ostia Lido. Quarto ufficiale sarà Gioele Iacobellis della sezione di Pisa.

In Umbria i match nel professionismo fra le due squadre sono finora 12: 5 successi biancorossi (ultimo 1-0 nella coppa Italia di C 1986/87), 7 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-1 2005/06) ed 1 vittoria sarda (2-1 nella serie C-1 1990/91, doppietta di Pani per i rossoblu e Fermanelli su rigore per i padroni di casa, allenatori Paolo Ammoniaci per il Perugia, Antonio Valentin Angelillo per i sardi).

Di fronte le due difese più forti del girone B: 2 reti subite finora dai sardi, 5 dagli umbri (come Lucchese, Gubbio e Carrarese). Avversarie anche le uniche due formazioni imbattute del girone B, proprio Perugia e Torres.

Si sfidano Edoardo Iannoni e Luigi Scotto, due dei 3 subentranti 7 volte su 7 nel girone B, come Contini (Olbia).

Torres unica squadra del calcio italiano professionistico 2023/24 ancora a punteggio pieno, 7 vittorie su 7 finora, compagine del girone B che maggiormente migliora nelle riprese il proprio rendimento al 45’, con 8 punti guadagnati finora.

Rossoblu sardi a porta blindata, in partite ufficiali, da 611’, ultima rete subita il 9 settembre scorso, Torres-Rimini 2-1, autore Gigli al 19’.

(fonte Football Data)