PERUGIA-TERNANA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 25^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà la Ternanai di mister Aurelio Andreazzoli, gara in programma sabato 18 febbraio allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 16:15.

Sarà il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino a dirigere Perugia-Ternana. A coadiuvarlo gli assistenti Alessio Berti di Prato e Niccolà Pagliardini di Arezzo Quarto ufficiale sarà Adalberto Fiero della sezione di Pistoia. Al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Salvatore Longo di Paola.

La Ternana ha vinto le ultime due partite di Serie B contro il Perugia e potrebbe avere la meglio sul Grifone per tre match di fila per la seconda volta nella competizione, dopo il successo nei primi tre incroci tra ottobre 1946 e ottobre 1947.

Il Perugia non ha vinto nessuna delle ultime tre gare casalinghe di Serie B contro la Ternana (2N, 1P) dopo aver conquistato sei successi nei nove precedenti incroci interni nel torneo cadetto (3N).

Il Perugia ha segnato nove gol nelle ultime tre sfide interne di campionato; tanti quanti nelle precedenti 12. I biancorossi potrebbero realizzare almeno due ret per più di tre partite casalinghe di fila in Serie B per la prima volta dal 2004 (quattro in quel caso).

La Ternana non vince da sette trasferte (3N, 4P) di Serie B – la vittoria esterna più recente dei rossoverdirisale allo scorso 15 ottobre contro il Benevento. L’ultima volta in cui gli umbri hanno fatto peggio lontano da casa è stata tra settembre 2017 e marzo 2018 (17 match senza vittorie, con tre allenatori diversi in panchina).

Il Perugia è l’unica squadra a non avere ancora reucperato nessun punto da situazione di svantaggio in questo campionato; il Grifone ha perso infatti tutte le 12 partite in cui è andato sotto nel punteggio.

Paolo Bartolomei è il giocatore che ha effettuato più conclusioni (30) in questo campionato senza avere ancora trovato la via del gol. Nell’ultima presenza casalinga il centrocampista del Perugia ha servito il suo secondo assist nella competizione in corso – solo Casasola (quattro) ne conta di più tra i compagni.

La prossima sarà la 100a presenza in Serie B per Stefano Gori: per ora, il giocatore le ha collezionate con le maglie di Bari (1), Pisa (55), Como (19) e Perugia (24, prima di questo incontro).

Antonio Palumbo ha preso parte a tre gol (due reti e un assist) nelle ultime quattro partite di Serie B, dopo che non aveva partecipato a nessuna marcatura nelle 10 precedenti gare giocate in questo torneo. Il centrocampista della Ternana ha realizzato sei delle ultime sette reti nella competizione in casa – la più recente in trasferta è infatti del 1° ottobre scorso (vs Cittadella).

Nelle ultime due stagioni di Serie B, Antonio Palumbo è il centrocampista che conta più partecipazioni a rete nella competizione (21, frutto di sette gol e 14 assist – almeno sette in più di qualunque altro).

Potrebbe tornare in campo dopo l’infortunio che lo tiene fermo ai box da metà novembre Alfredo Donnarumma: il Perugia è il suo bersaglio preferito in B – sei reti in 11 partite contro il Grifone.

L’unica rete realizzata da Valerio Mantovani in Serie B è arrivata proprio contro il Perugia nella passata stagione, quando vestiva la maglia dell’Alessandria il 22 febbraio 2022.