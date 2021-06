Perugia-Ternana | capienza antistadio al 25%

Perugia, 10 giugno 2021 – AC Perugia Calcio comunica che la gara Perugia-Ternana, valida per la 18^ giornata Campionato Primavera “D.Beretti”, in base a quanto previsto dal Decreto Legge 18 maggio 2021, n. 65, si svolgerà presso l’antistadio Renato Curi (sabato 12 giugno ore 15) con la presenza di pubblico in base alla percentuale prevista dallo stesso decreto ovvero il 25% della capienza totale.