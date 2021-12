PERUGIA-TERNANA | ARBITRA GUIDA DI TORRE ANNUNZIATA, AL VAR PEZZUTO DI LECCE

A coadiuvarlo gli assistenti Ciro Carbone di Napoli e Giorgio Peretti di Verona. Quarto ufficiale sarà Valerio Maranesi della sezione di Ciampino. Al Var Ivano Pezzuto di Lecce, AVAR Domenico Rocca di Catanzaro.

2 precedenti con lui. Ha diretto Perugia-Brescia del 16 ottobre scorso (1-0). Unico italiano a far parte della squadra Var alle recenti Olimpiadi di Tokyo in Giappone. Internazionale, quest’anno per lui 12 direzioni di cui 5 in Serie A (ultima gara Fiorentina-Milan 4-3 il 20 novembre), 2 in Uefa Champions League (Bayern Monaco-Dinamo Kiev e Psg-Lipsia), 1 in Europa League (Braga-Stella Rossa del 9 dicembre) e 1 ciascuna nelle qualificazioni Europe League e Conference League, 2 in Serie B.