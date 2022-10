PERUGIA-SUDTIROL | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella nona giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, ex giocatore prima e allenatore del Grifo poi nella stagione 2015/2016, nel pomeriggio di domenica 16 ottobre allo stadio “Renato Curi”. Calcio d’inizio alle ore 16.15.

A dirigere l’incontro sarà il Signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. Assistenti Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Claudio Barone di Roma 1, quarto ufficiale di gara Mattia Ubaldi di Roma 1. VAR (on site): Giacomo Camplone di Pescara; AVAR (on site): Salvatore Longo di Paola

La formazione di mister Pierpaolo Bisoli si trova a quota 11 in classifica, grazie a cinque risultati utili consecutivi (tre vittorie e due pareggi) mentre Il Perugia viene da tre stop di fila e si trova a 4 punti.

Sono tre i precedenti tra le due squadre, di cui due al “Curi”. Il primo risale al 29 novembre 2020 al “Druso”, 1-1 il risultato finale, poi a seguire 2 vittorie biancorosse, il 21 marzo 1-0 per il Perugia (29’ pt Monaco) e lo scorso anno, l’8 agosto, nel turno preliminare di Coppa Italia Lega Serie A, gol di Carretta per l’1-0 finale.

Il Perugia ha perso cinque delle ultime sei gare di Serie B (1V), tra cui tutte le ultime tre disputate in ordine di tempo. I biancorossi non subiscono quattro ko consecutivi in cadetteria dal marzo 2020 (striscia di cinque in quel caso).

Dopo aver subito tre sconfitte nelle prime tre giornate di campionato, il Sϋdtirol è sempre rimasto imbattuto e ha vinto tre delle successive cinque gare di Serie B (2 pareggi); sotto la guida di Bisoli, a partire da settembre, solo Bari, Ternana (entrambe 13) e Reggina (12) hanno guadagnato più punti rispetto ai trentini (11) nel torneo.

Il Perugia, peggior attacco del campionato con quattro gol realizzati: è anche la squadra che ha segnato meno (quattro) e subito più marcature (12) da dentro l’area di rigore nel torneo in corso (fonte fbref.com)

Tiago Casasola è l’unico giocatore di movimento del Perugia ad essere sceso in campo in tutte le prime otto giornate di questo campionato: insieme a Luca Strizzolo (due gol, entrambi in casa) è anche uno dei due giocatori degli umbri ad aver partecipato a più gol (due assist per lui).

EX DI TURNO

Filippo Sgarbi, Mirko Carretta, Hans Nicolussi Caviglia, Mattia Sprocati, Alberto Barison, Christian Capone, Pierpaolo Bisoli, Leandro Greco

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.