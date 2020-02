Perugia-Spezia: info biglietti

On line

In vendita sul sito Ticket One a partire dalle ore 10 di lunedì 3 febbraio, fino alle ore 18 di sabato 8 febbraio, per i soli possessori di “Grifo Card”.

Ricevitorie

Biglietti in vendita nelle ricevitorie autorizzate a partire dalle ore 10 di lunedì 3 febbraio, fino alle ore 18 di sabato 8 febbraio.

• Soprano Pietro, Viale San Sisto 38/LM, Perugia

• Terradura Danilo, Via Umbria 61/B, Perugia

• La Dea Bendata, Viale San Sisto 38, Perugia

• Piccadilly Box Office, centro comm.le Collestrada, via della Valtiera 181, Perugia

• Tabaccheria 18, Via Mario Angeloni 40, Perugia

• Formica Maurizio Via, Ulisse Rocchi 50, Perugia

• Moretti Curzio, Via Patrono d’Italia, Assisi

• Battistini Paolo, Via Dei Molini 1, Magione

• Tabaccheria Sebastiani, Viale della Rimembranza 9/11, Gubbio

• La Tabaccheria, Via Leonardo Da Vinci, 87, Gubbio

Biglietteria stadio Renato Curi

Mercoledì 5 febbraio dalle ore 16 alle ore 19.

Giovedì 6 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

Venerdì 7 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

Sabato 8 febbraio dalle ore 10 fino ad inizio gara.

Si ricorda di acquistare i tagliandi nei giorni antecedenti la partita onde evitare code al botteghino. Il biglietto potrà essere acquistato presso le ricevitorie o i botteghini dello stadio presentando la carta d’identità.

Settore Ospiti

Biglietti in vendita nelle ricevitorie abilitate Ticket One. I residenti nella provincia di La Spezia potranno acquistare i biglietti per il solo settore ospiti (Curva Sud) e fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara senza obbligo di tessera del tifoso. Non sarà possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti al botteghino dello stadio il giorno gara. Incedibilità del titolo.

Coni-Aia-Figc

– per i possessori di tessera Coni, Figc e Aia appartenenti alle sezioni umbre, l’accredito potrà essere ritirato direttamente in biglietteria dalle ore 16 di mercoledì 5 febbraio fino alle ore 19 di giovedì 6 febbraio 2020;

– per i possessori di tessere Coni, Figc, Aia e osservatori appartenenti alle sezioni fuori Umbria il termine per inviare la richiesta tramite mail scade giovedì 6 febbraio alle ore 19. La richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail: accrediti@acperugiacalcio.it.

L’accredito non sarà rilasciato se risulteranno irregolarità o incongruenze nei controlli.