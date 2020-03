Perugia-Salernitana, info biglietti

Le informazioni sull’acquisto dei biglietti in occasione della 28ª giornata del campionato di Serie BKT

On line

In vendita sul sito Ticket One a partire dalle ore 10 di lunedì 3 marzo, fino alle ore 15 di sabato 7 marzo, con modalità “stampa a casa”.

Ricevitorie autorizzate

In vendita dalle ore 10 di lunedì 2 marzo fino al giorno partita

• Soprano Pietro, Viale San Sisto 38/LM, Perugia

• Terradura Danilo, Via Umbria 61/B, Perugia

• La Dea Bendata, Viale San Sisto 38, Perugia

• Piccadilly Box Office, centro comm.le Collestrada, via della Valtiera 181, Perugia

• Tabaccheria 18, Via Mario Angeloni 40, Perugia

• Formica Maurizio Via, Ulisse Rocchi 50, Perugia

• Moretti Curzio, Via Patrono d’Italia, Assisi

• Battistini Paolo, Via Dei Molini 1, Magione

• Tabaccheria Sebastiani, Viale della Rimembranza 9/11, Gubbio

• La Tabaccheria, Via Leonardo Da Vinci, 87, Gubbio

Biglietteria stadio Renato Curi

Mercoledì 4 marzo dalle ore ore 16 alle ore 19

Giovedì 5 marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19

Venerdì 6 marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19

Sabato 7 marzo dalle ore 10 fino ad inizio gara.

Settore Ospiti

I residenti nella provincia di Salerno possono acquistare i biglietti esclusivamente per il settore ospiti (curva sud).

I biglietti sono in vendita in tutte le ricevitorie autorizzate del circuito Ticket One senza obbligo di tessera fidelizzata.

I biglietti per il settore ospiti (curva sud) potranno essere acquistati fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti non potrà essere effettuato il giorno della partita.

Incedibilità del titolo.

Accrediti Coni, Aia, Figc

– Per i possessori di tessera Coni, Figc e Aia appartenenti alle sezioni umbre, l’accredito potrà essere ritirato direttamente in biglietteria dalle ore 16 di mercoledì 4 marzo fino alle ore 19 di giovedì 5 marzo 2020;

– Per i possessori di tessere Coni, Figc, Aia e osservatori appartenenti alle sezioni fuori Umbria il termine per inviare la richiesta tramite mail scade giovedì 5 marzo alle ore 19. La richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo mail: accrediti@acperugiacalcio.it.

L’accredito non sarà rilasciato se risulteranno irregolarità o incongruenze nei controlli.