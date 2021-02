Perugia-Roma CF rinviata

Le grifoncelle, reduci da un importante pareggio in trasferta contro la Riozzese Como, saranno costrette ad uno stop per ulteriori accertamenti a seguito della positività al Covid-19 di due membri della squadra:

“È un periodo davvero molto difficile quello che stiamo attraversando- riferisce il capitano Giulia Piselli– ma noi ce la metteremo tutta per non vanificare il lavoro che ci ha portato alla soddisfazione della gara di Como. Vedo un gruppo veramente stupendo, che sta dando il massimo riportando risultati importanti, e sono convinta che sarà in grado di superare al meglio anche le complesse prove a cui ci chiama l’attuale pandemia”.

Di conseguenza anche la gara di domenica 7 febbraio contro il Brescia è stata rinviata a data da destinarsi.