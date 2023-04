PERUGIA-REGGINA | ARBITRA CAMPLONE DI PESCARA, AL VAR DIONISI DI L’AQUILA

Perugia, 5 aprile 2023 – Sarà il signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara a dirigere Perugia–Reggina, gara valida per il recupero della 29^ giornata del campionato di Serie BKT in programma mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 20:15 allo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al VAR Federico Dionisi di L’Aquila, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

5 precedenti con lui (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte). Quest’anno 2 gare in Serie A, 8 gare in Serie B, 2 in Coppa Italia.