PERUGIA-PISA | MATCH DAY

Perugia, 30 settembre 2022 – Torna la Serie BKT e nello specifico Perugia-Pisa e per il match del Curi è online un nuovo numero speciale del nostro Matchday Programme con tante curiosità.

CLICCA E SFOGLIA IL MATCH DAY PROGRAMME

La rivelazione di questo inizio di stagione è Yeferson Paz protagonista con un’intervista esclusiva in cui racconta le sue origini, le passioni, e tanto altro e come sempre in allegato il suo poster.

Nel numero anche tanti altri contenuti come le nostre giovanili, la rosa completa di foto del Perugia Women e l’immancabile tuffo nel passato con “Schegge di Grifo”.

Buona lettura!