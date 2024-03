PERUGIA-PINETO | AL VIA LA VENDITA DEI TAGLIANDI

A.C. Perugia Calcio comunica che martedì 19 marzo ore 16 inizierà la vendita, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Pineto, in programma sabato 23 marzo ore 17:30 presso lo stadio “Curi”.

ORARI BIGLIETTERIA: (presentarsi muniti di carta d’identità, no tessera sanitaria):

giovedì 21 marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16 alle 19;

venerdì 22 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

sabato 23 marzo (giorno gara) dalle 10 alle 15:30 orario continuato (orario di chiusura tassativo ma è sempre possibile dopo questo orario acquistare online e nelle ricevitorie)

SETTORE OSPITI: il settore riservato agli ospiti è la Curva Sud. Si sconsiglia l’acquisto nel settore Curva Nord. Per i settori ordinari invece si consiglia l’acquisto della tribuna laterale settore “A” (TOA). La vendita riguardante il settore ospiti terminerà venerdì 22 marzo ore 19 mentre nei settori ordinari (TOA) si può acquistare anche il giorno della gara. Il costo del biglietto è di 14 euro (+1 euro di prevendita). Incedibilità del titolo.