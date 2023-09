PERUGIA-PESCARA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 2^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà il Pescara di mister Znedek Zeman, gara in programma domenica 10 settembre allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Sarà il signor Marco Emmanuele della sezione di Pisa a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Marco Cerilli di Latina e Egidio Marchetti di Trento. Quarto ufficiale sarà Mattia Nigro della sezione di Prato.

Le due squadre si ritrovano al “Curi”, ma anche in senso assoluto in incontri ufficiali, 3 anni dopo il “drammatico” – sportivamente parlando – play-out di serie B del 14 agosto 2020: dopo la vittoria di andata del Pescara di Sottil sul Peeugia di Oddo, 2-1, non fu sufficiente il 2-1 ribaltato ai biancorossi umbri per evitare la discesa in C. Nei 120’ del “Curi” gol firmati da Kouan al 18’ e Melchiorri al 40’ dopo vantaggio biancazzurro con Pucciarelli al 15’. Ai rigori fu 4-2 abruzzese, quello decisivo per la salvezza pescarese fu siglato da Masciangelo, oggi al Benevento.

I precedenti ufficiali a Perugia fra le due squadre, incluso ovviamente il succitato playout, sono 25: netto dominio biancorosso con 16 successi (l’ultimo il 2-1 del 2019/20 nel playout di B, perchè – comunque – al 120’ va considerata vittoria perugina), 6 pareggi (ultimo 2-2 nella serie B 2014/15) e 3 vittorie biancazzurre (ultima 4-0 nella serie B 2015/16).

Due di questi 25 precedenti in Umbria giocati in serie A: il 7/5/78 fu 2-1 biancorosso, il 9/3/80 ancora successo del Grifone, 1-0.

Perugia e Pescara sono due delle 20 compagini di serie C 2023/24 (escludendo Atalanta e Juventus U23), che hanno preso parte ad almeno una stagione di serie A su girone unico. Per i biancorossi umbri 13 volte (ultima nel 2003/04), con la storica cavalcata del 1978/79 – allenatore Ilario Castagner -, quando finirono secondi alle spalle del Milan, non perdendo mai una partita su 30 giocate, 11 successi e 19 pareggi il bilancio quell’anno del Grifone. Per gli abruzzesi 7 stagioni, unica compagine di questa regione che ha giocato in massima divisione fino ad oggi, ultima apparizione nel 2016/17.

Zeman ha ottenuto la sua vittoria numero 399 su una panchina professionistica di club italiani sabato scorso, sommandone finora 129 in serie A, 118 in B, 81 in C, 52 fra coppa Italia maggiore e di Lega Pro, 13 nelle coppe europee, 6 in altri tornei post-season. La prima vittoria è datata 24 agosto 1983, Canicattì-Licata 0-3 in coppa Italia di serie C.

Si ritrovano dopo 23 anni Francesco Baldini e Zdenek Zeman: il primo è stato giocatore alle dipendenze del secondo nella breve parentesi del boemo a Napoli, luglio-novembre 2000 in serie A. La storia fra Zeman ed il Napoli, tra parentesi, finì proprio al “Curi” di Perugia, 12 novembre 2000, nonostante gli azzurri avessero pareggiato quel giorno 1-1.

(fonte Football Data)