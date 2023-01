PERUGIA-PALERMO | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella 20^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Palermo di mister Eugenio Corini, gara in programma sabato 14 gennaio allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 14.

A dirigere l’incontro sarà il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genoa. A coadiuvarlo gli assistenti Salvatore Affatato di Vco e Antonio Severino di Campobasso. Quarto ufficiale sarà Claudio Panettella della sezione di Gallarate. Al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Daniele Rutella di Enna.

La prossima sarà la 32ª sfida tra Perugia e Palermo in Serie B; situazione di perfetta parità con 11 vittorie a testa e nove pareggi a completare il quadro.

Il Palermo ha vinto le ultime tre partite contro il Perugia in Serie B; l’ultima squadra contro la quale i rosanero hanno collezionato quattro successi di fila nel campionato cadetto è stata il Carpi, nel 2019.

Dopo una serie di tre sconfitte interne consecutive, il Perugia ha conquistato sette punti nelle tre gare casalinghe più recenti in Serie B, parziale in cui ha subito un solo gol, nei minuti di recupero contro il Venezia.

Il Palermo ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie B (1V) comprese le ultime due trasferte, i rosanero non ottengono tre “X” di fila in trasferta nel campionato cadetto da una serie di quattro dell’ottobre 2017.

Il Palermo ha realizzato 14 dei 19 gol di questo campionato tra il 30° e il 60° minuto di questo campionato, mentre il Perugia ne ha subiti solo cinque in quella porzione di gioco, meglio ha fatto solo il Frosinone (quattro) in questa Serie B.

Palermo più sfortunato del Perugia per quanto riguarda i legni colpiti: 6 per rosanero (sesta posizione in questa particolare classifica, il primo è il Pisa con 10), 3 per i biancorossi (18esima posizione);

Nei duelli a partita invece i numeri si invertono: in questa speciale classifica il Perugia è terzo con 111, il Palermo è ultimo con 90.

Perugia che primeggia anche in altre due classifiche: 3 gol subìti su palla inattiva (squadra meno battuta) mentre il Palermo 5, nessun gol subìto su corner mentre il Palermo 5;

Due dei quattro gol di Dario Saric in Serie B sono stati realizzati contro il Perugia: una doppietta il 28 agosto 2021 con la maglia dell’Ascoli.

Luca Vido ha vissuto la sua miglior stagione dal punto di vista delle presenze e realizzativo in Serie B proprio con la maglia del Perugia: per lui nel 2018/19 10 gol in 32 partite.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.

(dati Stats Perform – Opta)