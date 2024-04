PERUGIA-OLBIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 35^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà l’Olbia, affidata al momento al tecnico della Primavera Oberdan Biagioni, gara in programma domenica 7 aprile allo stadio “Renato Curi”. Calcio d’inizio alle ore 14 con diretta su Sky e Now TV.

Sarà il signor Francesco Burlando di Genova a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Mario Chichi di Palermo e Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto ufficiale sarà Duccio Mancini di Pistoia.

Perugia una delle 20 compagini della serie C 2023/24 con, alle spalle, almeno una stagione in serie A (non considerando le formazioni B di Atalanta e Juventus). Per i biancorossi umbri 13 volte (ultima nel 2003/04), con la storica cavalcata del 1978/79 – allenatore Ilario Castagner – quando finirono secondi alle spalle del Milan, non perdendo mai una partita su 30 giocate, 11 successi e 19 pareggi il bilancio quell’anno del Grifone.

Due i precedenti al Curi, giocati entrambi alla fine degli anni ’50, con due vittorie del Perugia con 4 reti fatte e 1 subìta.

Olbia viene dalla sconfitta contro il Rimini (5-0), 1 sola vittoria nelle precedenti 11 gare. Fuori casa ha totalizzato 1 vittoria, 3 pareggi e 13 sconfitte con 9 reti fatte e 34 subìte.

Perugia in casa ha totalizzato sin qui 34 punti frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 1 sola sconfitta.

Perugia scatenato nel quarto d’ora finale del primo tempo (dal 31′ al 45′ inclusi recuperi) con 13 reti fatte (al pari del Cesena). Olbia che invece non ha segnato nessun gol nel primo quarto di gara e solo 8 reti, delle 22 totali, sono arrivate nel primo tempo.

Perugia che ha incassato 15 delle 31 reti a cavallo dei due tempi, 8 nell’ultimo quarto del primo e 7 nel primo quarto del secondo tempo.

Nelle restanti 4 gare l’Olbia, per evitare di retrocedere in Serie D, deve evitare l’ultimo posto attualmente occupato ma anche ridurre i punti di distacco dalla quintultima, attualmente 10, e portarli almeno a 8 altrimenti non disputerebbe neanche il playout ma sarà retrocessa direttamente.

Perugia che ha mantenuto la porta inviolata in 15 occasioni (meglio solo il Cesena con 20 e Carrarese con 17), Olbia in 6 circostanze.

Nella classifica del girone di ritorno il Perugia è 3° con 29 punti (a pari merito con la Juventus Next Gen) mentre Olbia è ultima con 8 punti. Inoltre il Perugia, sempre nel girone di ritorno, dopo il Cesena è la squadra che ne ha vinte di più (9) insieme alla Torres.

Miglior marcatore dell’Olbia è l’attaccante Daniele Ragatzu con 8 reti in 32 presenze mentre per i biancorossi Alessandro Seghetti con 8 centri in 32 presenze.