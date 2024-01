PERUGIA-LUCCHESE | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 20^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà la Lucchese di mister Giorgio Gorgone, gara in programma domenica 7 gennaio allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 16:15 con diretta su Sky e Now TV.

Sarà il signor Domenico Mirabella a dirigere la gara. A coadiuvato gli assistenti Santino Spina di Palermo e Andrea Maria Masciale di Molfetta. Quarto ufficiale sarà Mario Perri di Roma 1.

11 i precedenti al “Curi, con 8 vittorie biancorosse, 3 pareggi e nessuna vittoria ospite, 26 reti reti del Perugia e 8 della Lucchese. L’ultima sfida al Curi terminò 0-0 (stagione 2007-2008), nelle rispettive panchine siedevano Antonello Cuccureddu e Piero Braglia.

Perugia scatenato prima della pausa: 8 reti su 21 totali umbre firmate dal 31’ al 45’ inclusi recuperi.

Di fronte le uniche due compagini del girone B a fine andata ancora senza espulsi in favore.

Lucchese da fair-play con sole 36 ammonizioni subite in 19 giornate.

Lucchese regina degli 0-0, 4 collezionati finora, ultima vittoria nel precedente turno (1-0 contro Ancona). Prima di questa gara non vinceva dal 13 novembre scorso, 1-0 sull’Entella a “Porta Elisa” (poi 3 pari e 3 sconfitte), nessun “rosso” in favore (come Perugia ed Entella).

Primo quarto d’ora anemico per la Lucchese visto che ha segnato solo una rete (come Arezzo, Carrarese e Vis Pesaro, peggio solo l’Olbia con nessuna rete in questo spezzone di gara) mentre per il Perugia sono 5 le marcature (come il Pescara, e dietro solo al Cesena con 8).

Perugia ancora senza rigori subiti, come il Gubbio, nessun “rosso” in favore, come Lucchese ed Entella.

Considerando la classifica a fine primo tempo la Lucchese avrebbe 28 punti e sarebbe settima in classifica mentre il Perugia avrebbe 17 punti e occuperebbe la 17esima posizione.