Perugia-Livorno: i precedenti

Il primo incontro tra le due formazioni risale al campionato di Serie C stagione 1959/60 e coincide anche con la prima vittoria dei biancorossi (risultato finale di 2-1). Per vedere un’altra vittoria del Grifo bisogna attendere il 3-0 del 16 febbraio 1969, nel frattempo c’erano stati quattro pareggi e due vittorie degli ospiti. Il 22 febbraio 1970 arriva l’ultima vittoria degli amaranto: 0-1. Dopo un pareggio a reti inviolate nella stagione 1970/71, il 12 dicembre 1971 Innocenti e Urban firmano il 2-0. Il match di Coppa Italia di Serie C 1987/88 termina 1-1 grazie alle reti di Santo Perrotta per il Livorno e di Marco Gori per il Perugia. Per rivedere un Perugia-Livorno bisogna attendere fino al 25 aprile 2015; gli amaranto passano in vantaggio all’undicesimo minuto grazie al gol di Jelenic. Il pareggio arriva all’ottantaduesimo minuto con Fabinho. Il match terminerà in parità. Il 18 dicembre 2015 gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con una rete di Marco Moscati. Nella ripresa però il Perugia mette il turbo e raggiunge il pareggio con Drolé (1-1) e ribalta il risultato con Ardemagni (2-1), Allunga con Parigini (3-1) e finalizza con la doppietta di Ardemagni (4-1). Il 30 marzo 2019 la doppietta di Valerio Verre e il colpo di testa di Marco Carraro siglano il 3-1 per i Grifoni.