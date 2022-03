PERUGIA-LECCE | ARBITRA SANTORO DI MESSINA, AL VAR DI MARTINO DI TERAMO

Perugia, 3 marzo 2022 – Sarà Alberto Santoro della sezione di Messina a dirigere Perugia-Lecce , gara valida per la 28 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma domenica 6 marzo alle ore 15:30 presso lo stadio “R. Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Vittorio Di Gioia di Modena. Quarto ufficiale sarà Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Al Var Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

1 precedente con lui, a Parma lo scorso dicembre (1-1). In totale 3 presenze in Serie A di cui solo 1 quest’anno (Atalanta-Venezia del 30 novembre scorso) e, in questa stagione, 10 direzioni in Serie B.