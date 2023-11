PERUGIA-GUBBIO SU FIFA+

FIFA+ è la piattaforma di Tv in streaming per gli appassionati di calcio, online all’indirizzo plus.fifa.com, che offre partite in diretta da tutto il mondo, permettendo a milioni di appassionati di calcio di accedere ai contenuti nella propria lingua, italiano compreso. Serie C-Now sarà la prima lega calcistica europea ad essere trasmessa in diretta su FIFA+.

Si partirà con una prima selezione delle principali gare, poi il numero delle partite trasmesse andrà a crescere nelle successive giornate.

Oggi il derby umbro tra Perugia e Gubbio. Lunedì sera ancora derby con Picerno-Potenza. L’accordo tra Comintech e FIFA+ per il campionato di Lega Pro proseguirà fino alla stagione 2024/25.

