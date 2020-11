Perugia-Gubbio, precedenti e curiosità

Sono 13 i precedenti fra le due squadre. Il bilancio è 10 vittorie biancorosse e 3 pareggi . Un solo precedente in Serie B risalente alla stagione 1947/1948, 5 invece in Serie C/Lega Pro . Gli ultimi due incontri risalgono alla stagione 2013/2014 in Lega Pro (vittoria Perugia 2-1) e alla stagione 2017/2018 nel 2° turno di Tim Cup (vittoria Perugia sempre per 2-1).

Perugia reduce da 17 punti nelle ultime 7 giornate: 5 vittorie e 2 pareggi lo score biancorosso, dopo il tonfo per 1-5 a Mantova dell’11 ottobre scorso.

Perugia squadra regina del girone B 2020/21 per rigori a favore: 4 concessi in 11 turni ai biancorossi di mister Caserta.

Perugia a porta chiusa da 250’: ultima rete subita da Botta su rigore al 20’ di Sambenedettese-Perugia 1-1 dell’8 novembre scorso, cui seguono i restanti 70’ al “Riviera delle Palme” e le intere gare contro Padova (3-0 al “Curi”) ed a Carpi (0-0).

Gubbio una delle due formazioni del girone B di serie C 2020/21 che fa meno cambi: 34 sui 55 possibili dopo 11 turni, come l’Arezzo.

Gubbio formazione più distratta del girone B 2020/21 nei 15’ finali di gara: 5 gol subiti dai rossoblu fra 76’ e 90’, come la Vis Pesaro.

Doppia cifra tonda nel Gubbio: 300 nel professionismo per Giovanni Formiconi, 100 per Tommaso Cucchietti. Il primo somma 9 gare di serie B, 265 di Lega Pro, 17 in coppa Italia ed 8 in altri tornei post-season con le maglie di Atletico Roma, Lumezzane, Benevento, Grosseto, Cremonese, Bassano, Pordenone, Triestina e Gubbio. Esordio assoluto il 1 novembre 2007, Atletico Roma-Val di Sangro 2-0 in Lega Pro (II Divisione). Per il secondo 94 partite di Lega Pro, 4 in coppa Italia ed 1 in altri tornei con debutto datato 26 agosto 2017, Rende-Reggina 1-0 in serie C, vestendo le maglie di Reggina, Alessandria, Sudtirol e Gubbio.