PERUGIA-GENOA | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella 14^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Genoa di mister Alexander Blessin (nato il 28 maggio 1973 a Stoccarda) nel pomeriggio di domenica 27 novembre allo stadio “Renato Curi”. Calcio d’inizio alle ore 15.

A dirigere l’incontro sarà il signor Federico La Penna della sezione di Roma 1. A coadiuvarlo gli assistenti Filippo Meli di Parma e Francesca Di Monte di Chieti. Quarto ufficiale sarà Antonio Giua della sezione di Olbia. Al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

Il Perugia ha vinto tre delle ultime cinque sfide contro il Genoa in Serie B (1N, 1P), dopo aver trovato il successo solo in uno dei precedenti 17 incroci nel campionato cadetto contro il Grifone (10N, 6P).

Il Perugia ha conquistato solo otto punti finora, ben 12 in meno rispetto alle prime 13 gare giocate lo scorso campionato, dove contava cinque reti segnate in più e otto subite in meno.

Nessuna squadra ha totalizzato tanti punti in trasferta quanto il Genoa (15) in questo campionato, con cinque vittorie e due sconfitte, inclusa una nella gara esterna più recente: 2-1 contro la Reggina il 7 novembre.

Il Genoa non vince da tre partite in campionato (2N, 1P) e in Serie B non registra una serie più lunga senza successi da un filotto di sei gare tra ottobre e dicembre 2006 (4N, 2P).

Con un successo, il Perugia potrebbe infliggere al Genoa la sua 350a sconfitta in Serie B.

Il Genoa è la squadra con il più alto possesso palla medio (58%) nel campionato in corso, mentre il Perugia è penultimo (44%), davanti solo al Südtirol (37%).

Il Perugia detiene la peggior percentuale realizzativa nel campionato in corso (5.6%), frutto di soli nove gol su 159 conclusioni tentate.

Tiago Casasola del Perugia è il giocatore che ha effettuato più cross su azione finora in questo campionato (65), al quinto posto di questa speciale classifica troviamo Marko Pajac del Genoa (48), che però non prenderà parte al match a causa di un infortunio.

Andrea Beghetto ha esordito in Serie A con la maglia del Genoa il 2 aprile 2017, subentrando a Darko Lazovic al 72’ minuto del match perso per 5-0 in casa contro l’Atalanta. Per lui tre presenze in totale con la maglia del Grifone rossoblù nel massimo campionato italiano.

Anche Aleandro Rosi ha indossato la maglia del Genoa in Serie A, collezionando 31 presenze: 7 nel 2014/15 e 24 nel 2017/18, in quella che ad oggi è stata la sua ultima stagione nella massima serie.

Con sei reti all’attivo (al pari di Matteo Brunori), Massimo Coda è secondo solo a Walid Cheddira nellaclassifica marcatori di questa Serie B – dovesse segnare una doppietta, taglierebbe inoltre il traguardo delle 50 reti segnate in trasferta nel torneo.

Solo Walid Cheddira (13) e Matteo Brunori (nove) hanno preso parte a più gol rispetto a Massimo Coda del Genoa (otto, con sei gol e due assist) nella Serie B in corso.

Massimo Coda ha già realizzato sei gol in Serie B contro il Perugia con le maglie di Lecce (uno), Benevento (due) e Salernitana (tre), e solo contro il Cittadella (sette reti) ha segnato di più nella competizione.

George Pușcaș ha segnato tre gol in tre partite contro il Perugia in Serie B e contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel torneo.

Federico Melchiorri è a sole due reti dall’eguagliare lo score realizzativo dello scorso campionato (cinque gol in 27 presenze).

Marcos Curado è stato di proprietà del Genoa ma non è mai sceso in campo con la maglia rossoblu.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.