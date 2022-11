Perugia, 24 novembre 2022 – Cambia l’arbitro di Perugia-Genoa. A dirigere la gara non sarà più Gianluca Aureliano di Bologna ma Federico La Penna di Roma 1. Invariati gli assistenti e il Var.

6 precedenti con lui (nessuna vittoria, 2 pareggi, 4 sconfitte). Quest’anno 1 gara in Serie A, 2 gare in Serie B, 1 in Coppa Italia. In tutto 50 direzioni in Serie A e 113 in Serie B.