PERUGIA-FROSINONE | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 31^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Frosinone di mister Fabio Grosso, gara in programma mercoledì 1 aprile allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 16:15.

Sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere Perugia–Frosinone. A coadiuvarlo gli assistenti Pasquale De Meo di Foggia e Luca Mondin di Treviso. Quarto ufficiale sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini. Al VAR Lorenzo Maggioni diLecco, AVAR Niccolò Baroni di Firenze.

Il Perugia ha vinto soltanto una delle ultime quattro sfide (1N, 2P) di Serie B contro il Frosinone – quella per 3-0 del febbraio 2022 – dopo avere strappato la posta piena contro i ciociari in quattro delle cinque precedenti partite (1N).

Di contro, il Frosinone ha vinto soltanto una delle cinque trasferte di Serie B contro il Perugia – la prima della serie (0-1, nell’ottobre 2014) – restando a secco di vittorie nelle successive quattro, in cui i ciociari hanno perso tutte le ultime tre.

Il Perugia non perde da sette gare interne (4V, 3N) di campionato e non infila una serie più lunga in un singolo torneo di Serie B da quella di 15 match casalinghi senza sconfitte tra novembre 2016 e maggio 2017 (Cristian Bucchi in panchina). Inoltre, nelle ultime tre sfide al Curi, gli umbri non hanno subito gol: l’ultima volta in cui hanno collezionato più clean sheet consecutivi in casa nella competizione risale al marzo 2018 (cinque in quel caso).

Nessuna squadra ha effettuato più recuperi offensivi del Perugia nel 2023: 84, al pari del Modena, e ben 23 in più dell’avversaria di giornata, Frosinone; tuttavia, quella gialloblù è la compagine che in percentuale ha effettuato, nell’anno solare, più tiri a seguito di un recupero offensivo: il 29.5% (18/61), contro il 9.5% del Grifone (meglio soltanto di Genoa e Südtirol).

Tutti i sei gol firmati da Tiago Casasola in questa Serie B sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (cinque dal dischetto e uno da corner); l’argentino ha centrato il bersaglio in ciascuna delle ultime tre sfide di campionato: l’ultimo giocatore del Perugia ad avere trovato il gol in più match consecutivi nel torneo cadetto è stato Pietro Iemmello nel 2019.

Filippo Sgarbi (99) è vicino alle 100 presenze in Serie B, includendo playoff e playout: tutte giocate con la maglia del Perugia dalla stagione 2018/2019.

Nel 2023, soltanto Gianluca Lapadula (10) e Albert Gudmundsson (otto) hanno preso parte a più gol di Giuseppe Caso (sei, cinque reti e un assist) tra gli attaccanti di questo campionato.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.

(dati Stats Perform – Opta)