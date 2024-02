PERUGIA-FERMANA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 26^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà la Fermana di mister Stefano Protti, gara in programma mercoledì 14 febbraio allo stadio “Renato Curi”. Calcio d’inizio alle ore 20:45 con diretta su Sky e Now TV.

Sarà il signor Mattia Drigo di Portogruaro a dirigere la gara. A coadiuvato gli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Mirko Bartoluccio di Vibo Valentia. Quarto ufficiale sarà Enrico Eremitaggio di Ancona.

Perugia una delle 20 compagini della serie C 2023/24 con, alle spalle, almeno una stagione in serie A (non considerando le formazioni B di Atalanta e Juventus). Per i biancorossi umbri 13 volte (ultima nel 2003/04), con la storica cavalcata del 1978/79 – allenatore Ilario Castagner – quando finirono secondi alle spalle del Milan, non perdendo mai una partita su 30 giocate, 11 successi e 19 pareggi il bilancio quell’anno del Grifone.

Fermana con una vittoria, a Recanati, nelle ultime sette giornate. Fuori casa ha vinto solo una volta (a Recanati appunto), pareggiate 5 e perso in 7 occasioni realizzando 7 reti e subendone 20.

Perugia in casa ha totalizzato sin qui 21 punti frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 1 sola sconfitta.

Perugia scatenato prima della pausa con 10 reti su 31 segnate dal 31’ al 45’ inclusi recuperi (come l’Arezzo e il Cesena).

Fermana fragile nel quarto di gara fra il 61′ e il 75′ con 9 reti subìte mentre il Perugia ha incassato la metà delle reti (11 su 22) tra il quarto d’ora finale del primo e il quarto d’ora iniziale del secondo tempo.

Opposti nelle espulsioni in favore: nessuna per i biancorossi umbri, 6 per i marchigiani (come Arezzo e Gubbio).

Fermana squadra del girone B che perde nelle riprese più punti rispetto al 45’: -7.