Perugia-Cremonese, i precedenti un Umbria

Il primo precedente nella storia giocato in casa contro la Cremonese risale ad una lontana domenica dell’8 ottobre 1933. Il campionato è quello di Serie B e la partita termina con la vittoria del Grifo grazie alla rete al 78′ di Vitalesta. La sfida si ripete l’anno successivo, durante la stagione 1934/1935, e sempre nel campionato di Serie B. In quel caso però il risultato finale è un pareggio, 1-1; a sbloccare il risultato la Cremonese al 36′ con Costanzo mentre il pareggio dei Grifoni arriva allo scadere dei tempi regolamentari con un rigore trasformato da Gagliardi.

Poi, per circa mezzo secolo, le due formazioni non si incontrano più.

Bisogna attendere la stagione 1981/1982 quando Perugia-Cremonese del 14 febbraio del 1982 termina 0-0.

Il Perugia-Cremonese successivo si gioca circa 8 mesi dopo, più esattamente il 14 novembre del 1982, gara valida per la 10ª giornata del campionato di Serie B. La sfida termina con la prima vittoria della Cremonese in terra umbra per 0-1 grazie alla rete al 43′ di Fulvio Bonomi. Al 49′ fu assegnato un calcio di rigore per il Perugia che il numero otto Massimo Mauti non riesce però a trasformare.

Domenica 10 giugno 1984, allo stadio Renato Curi va in scena l’ultima giornata del campionato di Serie B; le reti di Giovanni Pagliari al 20′ e di Mauro Amenta al 61′ decidono la vittoria del Grifo sulla formazione allenata da Emiliano Mondonico. A sbloccare la partita Romano Galvani al 14′ ma gli uomini allenati da Giampiero Vitali riescono a ribaltare il risultato.

Ancora una vittoria Perugia al Curi nel campionato di Serie B 85/86 grazie alla rete di Massimo De Stefanis mentre la sfida successiva è quella di Coppa Italia, giocata domenica 23 agosto 1992 e valida per il primo turno; il match termina 2-0 grazie alle reti di Roberto Galletti e Rocco Pagano.

Durante la stagione 2009-2010 il risultato finale è di 4-0 per i biancorossi. La penultima sfida coincide con una vittoria del Grifo grazie al gol di Alberto Cerri.

Sabato 11 maggio 2019, alle ore 15, allo stadio Renato Curi si è giocata l’ultima sfida tra le due squadre che ha visto trionfare il Grifo 3-1 grazie alla doppietta di Luca Vido e al gol di Christian Kouan.