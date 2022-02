PERUGIA-CREMONESE | MATCH DAY

Perugia, 18 febbraio 2022 – Tante news e curiosità anche in questo numero che precede Perugia-Cremonese.

Francesco “Ciccio” Lisi ci ha raccontato la sua infanzia e la canzone preferita. Mauro Amenta invece ci ha ricordato un Perugia-Cremonese in cui realizzò il gol decisivo mentre per “Schegge di Grifo” abbiamo trattato l’epopea di Peppino Italiani. Le aste delle nostre maglie per Avanti Tutta e le impressioni sul Grifo e mister Alvini nelle parole di Danilo Toppetti, amministratore delegato Pac 2000A Conad.

Leggi qui: https://www.acperugiacalcio.com/matchday-program-2021-22/