PERUGIA-CREMONESE | ARBITRA PEZZUTO DI LECCE, AL VAR PATERNA DI TERAMO

Perugia, 17 febbraio 2022 – Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce a dirigere Perugia-Cremonese , gara valida per la 24 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 19 febbraio alle ore 16:15 presso lo stadio “R. Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Gianluca Sechi di Sassari e Paolo Laudato di Taranto. Il quarto ufficiale sarà Francesco Luciani di Roma 1, al VAR Daniele Paterna di Teramo e AVAR Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

20 precedenti con lui (9 vittorie, 7 pareggi, 4 sconfitte, ultimo precedente Crotone-Perugia 2-3 della Serie B 19/20). Quest’anno 6 presenze in Serie A, 3 in Serie B e 1 in Coppa Italia, 1 in Under 19 (Italia-Turchia 1-0)