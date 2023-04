PERUGIA-COSENZA | AL VIA LA VENDITA DEI TAGLIANDI

Perugia, 19 aprile 2023 – A.C. Perugia Calcio comunica che da mercoledi 19 aprile ore 16 inizierà la vendita, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticketone, dei biglietti per la gara Perugia-Cosenza, in programma sabato 22 aprile ore 14 presso lo stadio “Curi”.

Solo per l’acquisto online occorre la Grifo Card.

ORARI BIGLIETTERIA:

mercoledì 19 aprile dalle ore 16 alle 19;

giovedì 20 e venerdì 21 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19;

sabato 22 aprile dalle ore 10 alle 13 (orario chiusura tassativo);

SETTORE OSPITI: è attiva la vendita online. La vendita sarà possibile anche attraverso ricevitorie autorizzate Ticketone della provincia di Cosenza e terminerà venerdi 21 aprile ore 19. Il costo del biglietto è di 15 euro. È possibile acquistare un solo tagliando per acquirente.

È fatto divieto l’acquisto dei settori ordinari per i residenti della Regione Calabria. Incedibilità del titolo.