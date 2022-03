PERUGIA-COMO | ARBITRA SERRA DI TORINO, AL VAR MARINI DI ROMA 1

Perugia, 17 marzo 2022 – Sarà Marco Serra della sezione di Torino a dirigere Perugia-Como , gara valida per la 31 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma domenica 20 marzo alle ore 14 presso lo stadio “R.Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Giuseppe Perrotti di Campobasso e Marco D’Ascanio di Ancona. Quarto ufficiale sarà Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia. Al Var Valerio Marini di Roma 1, AVAR Salvatore Affatato di Vco.

9 precedenti con lui (4 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, ultimo precedente Perugia-Frosinone 3-0 del 12 febbraio scorso). Quest’anno 5 presenze in Serie A, 6 in Serie B e 2 in Coppa Italia.