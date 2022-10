PERUGIA-CITTADELLA | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nell’undicesima giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Cittadella di mister Edoardo Gorini nel pomeriggio di domenica 30 ottobre allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 16:15.

A dirigere l’incontro sarà Daniele Minelli della sezione di Varese a dirigere Perugia-Cittadella, gara valida per la 11^ giornata di campionato Lega Serie BKT, in programma domenica 30 ottobre alle ore 16:15 presso lo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Daniele Marchi di Bologna e Andrea Niedda di Ozieri. Quarto ufficiale sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari. Al VAR Lorenzo Maggioni di Lecco, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

Sono 12 i precedenti tra le due squadre, 3 vittorie biancorosse, 3 del Cittadella e 6 pareggi. Nelle ultime 9 sfide il Perugia non ha mai vinto, ultimo successo risale al 15 ottobre 2016 (vittoria 2-0) proprio al Curi.

Dopo una serie di quattro sconfitte di fila, il Perugia ha vinto la gara più recente contro la Reggina (nonostante i 27 tiri subiti); i biancorossi non registrano due successi di fila in Serie B dallo scorso aprile.

Il Cittadella è la squadra che ha pareggiato più partite per 0-0 nel 2022 in Serie B (otto), incluse le due più recenti – i veneti non hanno mai registrato tre pareggi consecutivi con il punteggio di 0-0 nel campionato cadetto.

Il Cittadella è la squadra che ha mandato in gol il minor numero di giocatori in questa Serie B (quattro), subito dopo troviamo il Perugia con cinque.

Il Cittadella è l’unica squadra di questo campionato a non avere ancora segnato gol di testa.

Cittadella (190) e Perugia (174) sono le due formazioni che hanno commesso più falli in questo campionato di Serie B, la squadra veneta è prima per cartellini (40, 36 gialli e 4 rossi); Simone Branca del Cittadella è anche il primo giocatore per falli commessi (33) in questo campionato.

Il Perugia è l’unica squadra contro cui Davide Mazzocco ha segnato più di un gol in Serie B (due reti in quattro presenze, segnate entrambe con la maglia del Pordenone).

Tre gol negli ultimi due match, Federico Melchiorri non trova il gol in tre presenze di fila in Serie B da ottobre 2014 (arrivò a quattro in quel caso).

Tre gli ex Cittadella ora al Perugia: Luca Strizzolo (con i veneti 72 presenze, e i primi 15 gol, in B tra il 2016 e il 2019), Paolo Bartolomei (anche lui esordio in B, 64 gare e quattro gol in campionato nel biennio 2016-2018) e Samuel Di Carmine (75 partite e 14 reti in B tra il 2011 e il 2013).

Di Carmine ha segnato quattro reti contro i veneti in regular season, tra cui una doppietta con la maglia del Perugia al Curi il 15 ottobre 2016.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.