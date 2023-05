PERUGIA-CAGLIARI | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 36^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Cagliari di mister Claudio Ranieri, gara in programma venerdì 5 maggio allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 20:30.

Sarà il signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Damiano Margani di Latina. Quarto ufficiale sarà Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. Al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

Perugia e Cagliari si sono sfidate 11 volte in Serie B: dopo essere rimasti imbattuti nelle prime 10 sfide contro i sardi (4V, 6N), gli umbri hanno perso l’ultimo confronto, nella gara di andata (2-3, 11 dicembre 2022).

Il Cagliari ha vinto 3-2 la sfida di andata contro il Perugia, segnando lo stesso numero di reti messe a segno in totale nelle prime 10 sfide contro gli umbri nella serie cadetta.

Ciascuna delle ultime tre sfide in Umbria tra Perugia e Cagliari in Serie B è finita in parità; la più recente risale al 27 ottobre 2015, finita 0-0, con le due squadre guidate rispettivamente da Bisoli e Rastelli.

Il Perugia viene da due pareggi di fila e potrebbe arrivare a tre gare consecutive chiuse in parità in Serie B per la prima volta dall’aprile 2022.

Il Cagliari ha perso solo in una delle ultime 12 partite di Serie B (4V, 7N), ma il ko è arrivato proprio nell’ultima trasferta, giocata in casa del Parma.

Nessuna squadra ha ottenuto meno gol del Cagliari con giocatori subentrati in questo campionato: tre reti “dalla panchina”, record negativo condiviso con la SPAL – l’ultima rete segnata dai sardi con un subentrante risale addirittura al 26 dicembre 2022 (Lella contro il Cosenza).

Il Cagliari è la squadra che ha incassato più gol su rigore in questo campionato: otto, di cui due degli ultimi quattro.

Gabriele Zappa, ad un passo dalle 50 presenze in regular season in Serie B, ha segnato i suoi tre gol in questo campionato nell’arco delle ultime sei presenze nella competizione – lo stesso numero di reti segnate nelle precedenti 34 gare giocate nel torneo.

Tiago Casasola, che vive la sua miglior stagione realizzativa in Serie B con otto reti segnate, ha realizzato ilprimo gol in questo campionato all’andata contro il Cagliari (2-3, 11 dicembre 2022), che è stato anche il suo primo in assoluto nella competizione messo a segno su calcio di rigore.

Gianluca Lapadula – in gol nel match d’andata – non ha segnato nell’ultima giornata di Serie B, contro laTernana, e da inizio 2023 solo due volte non ha trovato la via del gol per due presenze di fila: contro Como e Cittadella a gennaio e contro Pisa e Frosinone ad aprile.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.