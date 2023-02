PERUGIA-BRESCIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 23^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà il Brescia di mister Pep Clotet, gara in programma sabato 4 febbraio allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 14.

A dirigere l’incontro sarà Paolo Valeri della sezione di Roma 2 a dirigere Perugia-Brescia. A coadiuvarlo gli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Marco D’Ascanio di Ancona. Quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al VAR Aleandro Di Paolo di Avezzano, AVAR Francesco Meraviglia di Pistoia.

Il Perugia ha perso tre delle ultime quattro partite di Serie B contro il Brescia (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti 14.

Il Perugia ha vinto sei delle ultime sette partite casalinghe contro il Brescia in Serie B, mantenendo la porta inviolata in quattro di queste.

Dopo un’imbattibilità di cinque partite (1V, 4N), il Brescia ha perso sei delle ultime otto gare di campionato (2N), comprese le tre più recenti; la squadra lombarda non subisce quattro sconfitte consecutive nel torneo cadetto da gennaio 2021, con Davide Dionigi in panchina.

Il Perugia è l’unica squadra a non avere ancora guadagnato alcun punto da situazioni di svantaggio in questaSerie B; di contro, soltanto il Como (12) ne ha persi di più una volta sopra nel punteggio rispetto al Brescia (11) nel torneo in corso.

Tra le squadre che hanno preso parte a entrambi gli ultimi due campionati (compreso questo), il Brescia è quella che ha perso più punti rispetto alla 22a giornata dello scorso torneo di Serie B: -15, ovvero 25 contro i 40 della stagione 2021/22.

Giuseppe Di Serio ha partecipato a quattro gol (tre reti, un assist) nelle tre partite giocate nel 2023: tanti quanti nelle precedenti 32 di Serie B; con quattro marcature in questo torneo, l’attaccante degli umbri harealizzato lo stesso numero di gol della scorsa stagione tra Pordenone e Benevento.

Il primo dei cinque gol di Flavio Bianchi in Serie B è arrivato proprio contro il Perugia, nel marzo 2022; quello contro gli umbri è anche l’unico match in cui l’attaccante del Brescia ha sia segnato che fornito un assist nel campionato cadetto.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.

(dati Stats Perform – Opta)