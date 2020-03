Perugia-Benevento, i precedenti

Il primo precedente della storia tra le due formazioni risale al 31 agosto del 2008; il campionato era quello di Lega Pro prima Divisione Girone B e la partita terminò 2-1 per i Grifo grazie ai gol di Adriano Mezavilla e Alessio Campagnacci. A sbloccare la partita fu il Benevento con il gol di Giuseppe Statella.

Il secondo precedente fu quello del 25 Aprile 2010. Nel girone A del campionato di Lega Pro Prima Divisione, la gara terminò 1-2 per gli ospiti; a segno Salvatore Accursi per il Perugia e Emanuele D’Anna e Felice Evacuo per il Benevento. Il 3 settembre 2012 ancora una vittoria Grifo per 2-1; a sbloccare fu Julien Rantier nella ripresa ma al’80’ arrivò il pareggio del Benevento con Cristian Altinier. Sullo scadere del tempo regolamentare il Grifo passò in vantaggio con Daniel Ciofani.

Nel 2014 il primo pareggio tra le due formazioni per 0-0, mentre il 17 marzo del 2017 il risultato fu 3-1 per i biancorossi con i gol di Nicastro, Di Carmine e Acampora. Per il Benevento Ceravolo siglò la rete del momentaneo 1-1. Il 30 maggio 2017 siamo nella semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B e il risultato terminò 1-1 (dopo lo 1-0 dell’andata) con il conseguente passaggio del turno degli ospiti. Ultimo precedente è quello del 6 Aprile 2019 con il risultato di 2-4.