Perugia-Benevento, info biglietti

In vendita i biglietti per il match contro il Benevento

On line

In vendita sul sito Ticket One a partire da oggi, giovedì 27 febbraio, fino alle ore 21 di martedì 3 marzo, con modalità “stampa a casa”.

Ricevitorie autorizzate

• Soprano Pietro, Viale San Sisto 38/LM, Perugia

• Terradura Danilo, Via Umbria 61/B, Perugia

• La Dea Bendata, Viale San Sisto 38, Perugia

• Piccadilly Box Office, centro comm.le Collestrada, via della Valtiera 181, Perugia

• Tabaccheria 18, Via Mario Angeloni 40, Perugia

• Formica Maurizio Via, Ulisse Rocchi 50, Perugia

• Moretti Curzio, Via Patrono d’Italia, Assisi

• Battistini Paolo, Via Dei Molini 1, Magione

• Tabaccheria Sebastiani, Viale della Rimembranza 9/11, Gubbio

• La Tabaccheria, Via Leonardo Da Vinci, 87, Gubbio

Biglietteria stadio Renato Curi

Sabato 29 febbraio dalle ore ore 16 alle ore 19

Domenica 1 marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19

Lunedì 2 marzo dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19

Martedì 3 marzo dalle ore 10 fino ad inizio gara

Si ricorda di acquistare i tagliandi nei giorni antecedenti la partita onde evitare code al botteghino. Il biglietto potrà essere acquistato presso le ricevitorie o i botteghini dello stadio presentando la carta d’identità.

Settore Ospiti

I biglietti sono in vendita on line sul sito e in tutte le ricevitorie autorizzate del circuito Ticket One senza obbligo di tessera del tifoso.

I biglietti per il settore ospiti (Curva Sud) potranno essere acquistati fino alle ore 19 del giorno antecedente la gara.

L’acquisto dei biglietti per tutti gli atri settori dello stadio Curi potrà essere effettuata anche il giorno gara.

Incedibilità del titolo.

Accrediti Coni, Aia, Figc