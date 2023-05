PERUGIA-BENEVENTO | ARBITRA DIONISI DI L’AQUILA, AL VAR ABBATTISTA DI MOLFETTA

Perugia, 16 maggio 2023 – Sarà il signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila a dirigere Perugia-Benevento, gara valida per la 38^ giornata del campionato di Serie BKT in programma venerdì 19 maggio 2023 alle ore 20:30 allo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Giorgio Peretti di Verona e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto ufficiale sarà Luigi Catanoso della sezione di Reggio Calabria. Al VAR Eugenio Abbattista di Molfetta, AVAR Oreste Muto di Torre Annunziata.

4 precedenti con lui (1 pareggio, 3 sconfitte). In questa stagione ha diretto 9 gare in Serie A, 7 gare in Serie B e 2 in Coppa Italia.